رياضة | رسمياً.. فتح يعلن إعتزاله كرة القدم ويخوض تحدي جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. فتح يعلن إعتزاله كرة القدم ويخوض تحدي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللاعب محمود فتح الله مدافع نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر ، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي ، قبل أيام من بداية الموسم الجديد للدوري المصري.

وأكد فتح في تصريحات صحفية اعتزاله للعب كرة القدم نهائياً ، لافتًا إلى أنه يسعى للدخول فيما وصفه بـ"التحدي الجديد" في حياته.

وقال فتح الله: "اليوم أنهي مشواري الكروي، قرار أردت إتخاذه منذ أكثر من شهر في ظل وجود عروض لي من داخل مصر وخارجها، لكنني لم أكن متحمس لها".

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وأكمل: "كان من الصعب أن أقبل بعرض لست متحمسًا له، قمت بصلاة استخارة وفضلت أن أعلن اعتزالي في هذا الوقت، الآن أنا في تحدي جديد في حياتي وسيكون مختلف".

واختتم: "أتوجه بالشكر لوالديّ وزوجتي وكل اللاعبين والمدربين والأجهزة التي عملت معها، وكذلك جماهير الزمالك العظيمة التي كنت أنتمي إليهم والتي تشرفت بتواجدي معهم وسأظل منتمي إليهم، فهم أعظم جماهير في العالم".

يذكر أن فتح أحد عناصر الجيل الذهبي للفراعنة في الثلاثية التاريخية لأمم أفريقيا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة فى الفترة من 2005 وحتى 2013 وشارك فى 52 مباراة دولية وسجل هدفين دوليين.

ويعد أيضاً من أبرز المدافعين في تاريخ نادي الزمالك فى الفترة من 2007 وحتى 2014 شارك خلالهم فى 191 مباراة سجل 25 هدف وصنع 3 أهداف وحصل مع نادى الزمالك على بطولة كأس مصر عام 2008. و على الرغم من وجوده في اسوأ فترات القلعة البيضاء إلا أنه حجز مكان أساسي في تشكيل المنتخب لما يمتلكه من مهارات وقدرات أشاد بها الجميع.