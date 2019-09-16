انت الان تتابع لجنة الاستئناف بـ"الكاف" تمنح الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الكاف يعلن الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الأحد، الجدل الدائر مؤخرا عن تحديد هوية بطل دوري أبطال أفريقيا للعام 2019 بعد تقديم الوداد المغربي لطعن ضد قرار لجنة الانضباط بالكاف يطلب فيه إعادة المباراة أو احتساب البطولة لصالحه.

وشهدت مباراة الوداد والترجي بتونس جدلا واسعا بسبب تعطيل خاصية الـVAR والتي رفض فيها الحكم باكاري جاساما احتساب هدف للوداد، ليرفض الفريق المغربي استكمال اللقاء، وهو ما اعتبره الحكم والكاف انسحابا من اللقاء.

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وقبل الكاف الطعن المقدم من الوداد المغربي شكلا وتم رفضه موضوعا، مع التأكيد علي قرار لجنة الانضباط باعتبار الترجي بطلا للقارة السمراء عن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، وفق ما ذكر موقع بوابة أفريقيا الرياضية.

ومن جانبه أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكدت قرار لجنة الانضباط، القاضي بتتويج الترجي التونسي بطلا للنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد.