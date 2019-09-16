الامارات | الزعابي والمرزوقي يحصدان الذهب والبرونز القاري في القوة البدنية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعبا المنتخب الوطني، فيصل الغيص الزعابي ومنصور المرزوقي، ميداليتين (ذهبية وبرونزية) في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي اختتمت في منغوليا، أول من أمس، حيث حقق الزعابي ذهبية وزن 93 كيلوغراماً، فيما فاز المرزوقي ببرونزية 73 كيلوغراماً.
وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «كانت بطولة صعبة جداً، لقوة اللاعبين الذين شاركوا فيها من مختلف دول آسيا، وكانت المنافسة شديدة، وأعتبرها من أصعب وأقوى البطولات».
يذكر أن البعثة عادت، أمس، إلى الدولة، وكان في استقبال الأبطال الفائزين في مطار دبي الدولي، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، محمد عبدالرحيم المري، وأسرة اللعبة، وبهذا الإنجاز يكون فيصل الزعابي قد أحرز الميدالية رقم 47 في سجله الدولي، من ضمنها 23 ذهبية شخصية له.
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