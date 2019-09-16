الامارات | خليفة سليمان: النصر سينافس في الدوري بعد ثلاثة مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة سليمان: النصر سينافس في الدوري بعد ثلاثة مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم خليفة سليمان، أن العميد يبدأ من الآن الاستعداد للمنافسة في لقب الدوري بخطة يسعى من خلالها للمنافسة في اللقب بعد ثلاثة مواسم عقب إعداد الفريق بشكل منظم وقادر على المنافسة.

جاء ذلك خلال تواجد المدير التنفيذي في الاستديو التحليلي لقناة أبوظبي الرياضية في مباراة نهائي السوبر، حيث رفض سليمان، ترشيح فريقه للفوز بلقب الدوري هذا الموسم، مؤكداً أن الفريق يهدف إلى التواجد في المراكز الخمسة الأولى هذا الموسم، بينما سيكون الهدف الموسم المقبل هو التواجد في المراكز الثلاثة الأولى، وسيبحث العميد الفوز بلقب الدوري في الموسم الثالث عقب اكتمال قدرة لاعبي العميد الشباب للمنافسة على اللقب.

وأضاف «أتوقع تنافس ثلاثة أو أربعة فرق هذا الموسم في المنافسة على اللقب بحظوظ متساوية، خاصة بعد المستوى المتميز لفريق الشارقة وظهوره بشكل ثابت من الموسم الماضي وقدرته على الحفاظ على تقدمه في المباراة النهائية، وهو يلعب ناقص العدد أمام شباب الأهلي الذي بدروه سيكون منافساً قوياً على البطولة».