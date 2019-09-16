الامارات | منصور بن زايد يشهد ختام «مهرجان محمد بن سلمان للهجن» في الطائف

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يشهد ختام «مهرجان محمد بن سلمان للهجن» في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، أمس، الحفل الختامي لفعاليات «مهرجان محمد بن سلمان للهجن»، أحد أكبر السباقات من نوعه في العالم، والذي أقيم على ميدان «العرفاء» في محافظة الطائف.

كما شهد الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، وفارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة وضيوف المملكة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، أن العلاقات الأخوية التاريخية القوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تأتي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالعلاقات النموذجية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تنطلق من أُسس راسخة يحكمها التاريخ والجوار والعادات والمصير المشترك والرؤى الموحدة تجاه قضايا المنطقة والعالم.

ونقل سموه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والأمان.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن سعادته بحضور هذه التظاهرة التراثية الأصيلة التي يعتز بها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مهنئاً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنجاح مهرجان الهجن، وتميز الفعاليات والأنشطة التراثية المصاحبة.

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كمـا حــــضـر المهـــرجــان عــدد من الوفــود الخليجية والعـــربية والجمـاهير المحـــبــــة لهــــذه الريــــاضة الأصيلة.

وشارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في السباقات الرئيسة، وهنأهم بهذه الإنجازات، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وشهد المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تخللتها ورش عمل تثقيفية وتوعوية للملاك والمهتمين برياضة الهجن، إلى جانب تنظيم معرض للصور والفنون التشكيلية بمشاركة أبرز الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين.

وكانت هجن الرئاسة تميزت وتألقت وسط أجواء من الحماس في منافسات مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الهجن في الطائف.

وحصدت هجن الرئاسة «رمزي الحول والزمول المفتوح» للعام الثاني على التوالي بعد أن انتزعت «مطفية» بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي، سيف ولي العهد السعودي، وقطعت مسافة الشوط الرابع والأخير بزمن قدره 10:35:7، وجاءت في المركز الثاني «شعاع» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي وبزمن قدره 10:48:4، ووصلت في المركز الثالث «بشاير» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي بزمن قدره 10:50:6، وفي الشوط الثاني والمخصص للزمول المفتوح كانت هجن الرئاسة على موعد مع الناموس والمركز الأول بعد إحرازها للرمز الخامس مع «هملول» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وقطع «هملول» مسافة الشوط بزمن قدره 10:48:95، وجاء في المركز الثاني «لطام» لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، بقيادة المضمر ماجد حلفان وبتوقيت قدره 10:54:82، ووصل في المركز الثالث «ملبي» لهجن الرئاسة وبقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي بزمن قدره 11:01:64.

وفي الشوط الثاني والمخصص للحول كسبت «نيوم» لخالد فيصل بن شريم المري، سيف ولي العهد للهجن بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 10:52:38، وجاءت في المركز الثاني «العنود» لخالد فيصل بن شريم المري بتوقيت قدره 10:58:66، ووصلت في المركز الثالث «حمية» لمحمد حمد بن فطيس المري بتوقيت قدره 10:58:79، وكان الشوط الأول والمخصص للزمول العام قد ذهب مع «صوغان» لسعيد خالد آل زايد الهاجري والذي حلق مع الرمز معد وقطع مسافة الشوط بزمن قدره 11:11:70، وجاء في المركز الثاني «النايف» لأحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي وبتوقيت قدره 11:15:70، ووصل ثالثاً «بتار» لسفر عقاب آل زيد الشريف بتوقيت قدره 11:16:35.

وشهدت منافسات «مهرجان محمد بن سلمان للهجن» منذ انطلاقتها في منتصف شهر أغسطس الماضي، مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وعدد من الدول الأخرى للمنافسة على جوائزه التي بلغت 53 مليون ريال وهدايا عينية، تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، فيما تضمنت المنافسات 439 شوطاً، ووصل عدد المطايا المُشاركة في مهرجان هذا العام 13 ألفاً و377 مطية.