الامارات | المرزوقي يفوز بـ «أودي A3» مقدمة من رابطة المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي يفوز بـ «أودي A3» مقدمة من رابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت جماهير مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي أقيمت أول من أمس، بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي على استاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي، وفاز بها الشارقة، على موعد مع العديد من الجوائز المرتبطة بالسحب الإلكتروني على تذاكر المباراة في مختلف فئاتها.

فبعد الإعلان بين شوطي المباراة على أرقام التذاكر الفائزة بأربع قسائم تذاكر سفر، وأربع أجهزة ذكية، تم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى، سيارة أودي A3 مقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية، حيث شهدت المدرجات تشويقاً بعرض إضاءة على المدرجات، وتتنقل بين المقاعد إلى أن تم تثبيتها على مقعد المشجع الفائز.

وكان سيف المرزوقي (15 عاماً) المحظوظ في هذا الحدث السوبر، بفوزه بسيارة أودي A3 بعد شرائه لتذكرة المباراة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي المخصص للتذاكر.

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المرزوقي كان في مدرجات الدرجة الثانية وتحديداً القسم الخاص بجماهير شباب الأهلي، علماً أنه فور إجراء السحب تمت معرفة موقع الفائز نظراً لسهولة الأمر بفعل البيانات المقدمة عبر نظام التذاكر الإلكترونية.

وفي أجواء احتفالية، قام كل من عضوي مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالحميد المستكي، ومحمد أحمد البحري الحمادي بتسليم مفتاح سيارة أودي A3 للفائز.

الجدير ذكره أن رابطة المحترفين خصصت 30 سيارة توزّع على مدار الموسم، أولاها كانت في مباراة كأس سوبر الخليج العربي، وستتواصل في مباريات دوري الخليج العربي ثم نهائي كأس الخليج العربي، ضمن مشروع الرابطة الهادف إلى تعزيز تجربة يوم المباراة.