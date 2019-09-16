الامارات | عبدالحفيظ: الأهلي أغلق ملف دوري الأبطال ويركز على لقاء الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: الأهلي أغلق ملف دوري الأبطال ويركز على لقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، أول من أمس، على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا. وأكد أن الفوز كان مهماً جداً، خصوصاً أنها المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحافية إنهم أغلقوا الملف الإفريقي للتركيز على بطولة السوبر المصري أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل في استاد الجيش المصري ببرج العرب.

وأضاف أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي المصري في السيطرة على مجريات الأحداث، خصوصاً في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.

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وأوضح أن الفوز الذي حققه الفريق خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ ثماني مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013.

وأكد أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة كانو سبورت، خصوصاً أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة للغاية في بطولة السوبر المحلي وهي الشغل الشاغل حالياً للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد عبدالحفيظ أن الفوز ببطولة في بداية الموسم يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعه معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، مشيراً إلى أن الأهلي سيواصل استعداده لمباراة السوبر فور العودة للقاهرة.