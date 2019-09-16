الامارات | العنبري يتفوق على أروابارينا في 6 محاور فنية

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يتفوق على أروابارينا في 6 محاور فنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوق مدرب الشارقة الوطني عبدالعزيز العنبري على نظيره مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، في ست نقاط فنية، خلال المباراة التي جمعتهما ليلة أول من أمس، ضمن كأس السوبر لكرة القدم التي أقيمت على ملعب آل مكتوم في نادي النصر بدبي، وسط حضور جماهيري تجاوز تسعة آلاف متفرج، وانتهت بفوز الشارقة بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف. وكافح الشارقة في المباراة رغم النقص العددي ولعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30، فيما كان شباب الأهلي سيد الموقف بنسبة استحواذ كبيرة وصلت إلى 79.1% بختام المباراة، وحصل على 6 ركنيات، وفي المقابل لم يحصل الشارقة على أي ركلة ركنية، ورغم ذلك أحرز اللقب، وأثبت أنه جاهز للمنافسة في لقب الدوري بقوة بفضل لاعبيه وجمهوره الكبير، ومدربه الذي تفوق على نظيره الأرجنتيني رودولفو خلال المباراة في ست نقاط نرصدها كما يلي:

التشكيل

ظهر في التشكيل الأساسي للمباراة التوزان الذي قام به مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، والاعتماد على اللاعبين الجاهزين فنياً وبدنياً على عكس مدرب شباب الأهلي الذي اعتمد على اللاعب المصاب ماجد حسن، العائد من الإصابة، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق الفترة الأخيرة. أجرى المدرب تبديلاً مبكراً عقب إصابة اللاعب مرة أخرى، ليخسر المدرب اللاعب والتغيير المبكر أيضاً.

الطرد

ظهر الهدوء على المدرب عبدالعزيز العنبري، عقب حصول لاعبه الحسن صالح على البطاقة الحمراء في وقت مبكر من المباراة، وكانت النتيجة هي تغيير تكتيكي في الشكل مع بداية الشوط الثاني بإشراك محمد الشحي، بدلاً من عمر جمعة، ليغلق المدرب منطقة وسط الملعب أمام انطلاقات لاعبي شباب الأهلي والتي شكلت خطورة طوال المباراة.

أحمد خليل

تأخر مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، في الدفع بالمهاجم أحمد خليل، حتى الدقيقة 75، إضافة إلى الدفع باللاعب كاتربيا، في الدقيقة 62، ليفقد فريق شباب الأهلي قوته بالزيادة العديد الهجومية، حيث توقع الكثيرون إجراء تبديل مبكر بإشراك أحمد خليل، عقب طرد الحسن صالح لاعب الشارقة وزيادة الفاعلية الهجومية لشباب الأهلي داخل منطقة الجزاء، وترجمة الاستحواذ الذي وصل إلى 80% دون الوصول إلى شباك الملك.

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طريقة اللعب

اعتمد فريق الشارقة من بداية المباراة على الوقوف في وسط ملعبه وعدم الهجوم بكثافة، وذلك من أجل عدم إجهاد لاعبيه مع ارتفاع درجة الرطوبة أثناء المباراة، وهو ما أكده المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، بأنه تعمد أن يقف في وسط ملعبه من أجل راحة لاعبيه وإعطائهم القدرة على تكملة المباراة حتى نهايتها.

الثقة بركلات الجزاء

غير مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري خطته عقب حصول الحسن صالح على بطاقة حمراء مبكرة، حيث اعتمد طوال الوقت المتبقي على امتلاك الكرة في وسط الملعب ومنطقة دفاعه وعدم الاندفاع الهجومي، وهو ما أكده المدرب بعد المباراة، حيث قال انه بعد الطرد كان هدفه الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أنصفته بالفعل وظهرت مقدرة لاعبيه في التصدي لها ببراعة.

التنظيم الدفاعي

رغم الهجوم والاستحواذ لفريق شباب الأهلي طوال المباراة، إلا أنه كان يقف دائماً أمام التنظيم الدفاعي لفريق الشارقة خاصة مع عودة الرائع الأوزبكي شاكروف، إضافة إلى عدم السماح لشباب الأهلي باستغلال أي ثغرة، وظهر ذلك ايضاً في إحصاءات المباراة، حيث اعتمد شباب الأهلي على التسديدات البعيدة التي وصل عددها إلى 18 تسديدة، مقابل ثلاثة فقط لفريق الشارقة، لكن التسديدات المتقنة كانت ثلاثة فقط لشباب الأهلي مقابل تسديدتين للشارقة على المرمى.

اعتمد الشارقة من بداية المباراة على عدم الهجوم بكثافة

تأخر مدرب شباب الأهلي في الدفع بالمهاجم أحمد خليل