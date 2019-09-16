الامارات | إنتر ينفرد بصدارة «الكالتشيو».. ورونالدو يتعثر مع يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ينفرد بصدارة «الكالتشيو».. ورونالدو يتعثر مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه أودينيزي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات المرحلة الثالثة، أول من أمس، فيما فقد يوفنتوس بطل الأعوام الثمانية الماضية أول نقطتين له هذا الموسم بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا، في مباراة شهدت عودة مدربه ماوريتسيو ساري، وتبديل ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة.

ورفع إنتر ميلان رصيده الى تسع نقاط مقابل سبع ليوفنتوس، الذي قد يتنازل عن المركز الثاني لصالح جاره تورينو الذي يملك ست نقاط ويخوض مباراته، اليوم، ضد ليتشي.

وحقق إنتر العلامة الكاملة بفضل هدف لاعب خط الوسط ستيفانو سينسي في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، وشهدت مشاركة التشيلي اليكسيس سانشيز للمرة الأولى مع انتر بعد انتقاله على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم، حيث دخل بديلاً لمواجهة فريقه السابق.

ورفع الأوروغوياني دييغو غودين كرة محكمة من خلف المدافعين وصلت الى سينسي داخل المنطقة أسكنها رأسية في مرمى الحارس الأرجنتني خوان موسو (44). وبات في رصيد انتر تسع نقاط من ثلاث مباريات فيما تجمد رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز 14.

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ولم ينجح يوفنتوس في استغلال عودة ساري إلى دكة البدلاء بعد تعافيه من التهاب رئوي، أو معنويات مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس أوروبا (25 هدفاً) بعد تسجيله سوبر هاتريك (أربعة اهداف) ضد ليتوانيا منتصف الأسبوع.

ولم يقدم الـ«بيانكونيري»، الذي يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الأربعاء في مستهل مشواره في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، أداء مقنعاً طوال اللقاء وسط تألق أصحاب الأرض الذين حققوا نقطتهم الأولى، وخرجوا دون النقاط الثلاث لمباراة في الدوري المحلي للمرة الـ17 توالياً.

كما عانى يوفنتوس اضطراره لاستبدال البرازيلي دوغلاس كوستا ومواطنه دانيلو والبوسني ميراليم بيانيتش بسبب الإصابة. وقال ساري إن «فريقاً بشخصية أضعف كان ليخسر اليوم. لقد كان الأمر معقداً جداً بعدما استخدمنا تبديلاتنا الثلاثة بسبب الإصابات ولم يكن لدينا لاعبون للزج بهم في الأوقات المهمة». وتابع المدرب السابق لنابولي وتشلسي الإنجليزي «كان لدينا خمسة لاعبين في كوبا أميركا وثمانية مصابين، لذا لدينا نصف الفريق بحالة بدنية أفضل من النصف الآخر».

ويغيب عن وصيف بطل أوروبا عامي 2015 و2017 المدافع جيورجيو كيليني لمدة ستة اشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى، ما شكل نكسة كبيرة للفريق مع انطلاق الموسم.