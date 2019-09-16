الامارات | فتح التسجيل لسباق دبي الثاني للقوارب الشراعية 43 قدماً

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل لسباق دبي الثاني للقوارب الشراعية 43 قدماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي الثاني للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه النادي السبت المقبل.

واعتمدت اللجنة البرنامج الزمني الخاص بالحدث، الذي يبدأ استكمال إجراءات التسجيل عبر لجنة السباقات في النادي، سواء بالحضور إلى مقر النادي أو عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك حتى موعد إغلاق باب التسجيل ظهر الخميس المقبل، وإعلان القائمة النهائية.

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وينطلق حسب سرعات الرياح واتجاه «السايبة» من عمق مياه الخليج العربي كالمعتاد، قبالة شواطئ لؤلؤة الخليج دبي، ومن ثم تبحر القوارب المشاركة نحو خط النهاية قبالة شواطئ جميرا.

وقالت اللجنة المنظمة إنها بدأت الترتيب لإنجاح السباق بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية)، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومجموعة نخيل البحرية.

يذكر أن النادي نظم الحدث الافتتاحي للموسم الرياضي البحري 2019-2020 سباق دبي الأول للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، في السابع من الشهر الجاري بمشاركة 79 قارباً أبحرت لمسافة 10 أميال بحرية.