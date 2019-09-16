الامارات | إسبانيا بطلة العالم في كرة السلة.. وخيبة جديدة للأرجنتين

شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا بطلة العالم في كرة السلة.. وخيبة جديدة للأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت إسبانيا بطلة للعالم في كرة السلة للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها أمس، على الأرجنتين 95-75 في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الصين. وهذا اللقب الثاني للمنتخب الإسباني بعد تتويجه عام 2006 على حساب اليونان، بينما فشلت الأرجنتين في التتويج للمرة الثانية في تاريخها، لتكتفي بالميدالية الذهبية على أرضها في النسخة الأولى للبطولة عام 1950.

وفي المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بكين، لم تقدم الأرجنتين المتوجة بفضية مونديال 2002، المستوى الذي ظهرت به في ربع النهائي أمام صربيا ونصف النهائي أمام فرنسا، بعدما نجح مارك غاسول وزملاؤه في الحد من خطورة المخضرم لويس سكولا ورفاقه. وحقق غاسول بهذا الانتصار إنجازاً نادراً تمثل بالفوز في العام ذاته بكأس العالم في كرة السلة مع منتخب بلاده، ولقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي أحرزه مع فريقه تورونتو رابتورز الكندي.

وتوّج المنتخب الفرنسي مسيرته الرائعة في البطولة، بإحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة إثر فوزه على نظيره الأسترالي 67 - 59، في مباراة تحديد المركز الثالث.