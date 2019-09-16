الامارات | ألابا يغيب عن بايرن لفترة غير محددة بسبب الفخذ

شكرا لقرائتكم خبر عن ألابا يغيب عن بايرن لفترة غير محددة بسبب الفخذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن ظهيره النمساوي ديفيد ألابا سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة بسبب إصابة في الفخذ، ما سيبعده عن انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل.

وتعرض ألابا (27 عاماً) لإصابة عضلية في الفخذ اليسرى خلال عملية الإحماء قبل المباراة ضد المضيف لايبزيغ السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأعلن العملاق البافاري، أمس، أن الظهير الدولي «سيغيب لفترة» غير محددة، وذلك في أعقاب خضوعه لفحص طبي اليوم.

ويستعد بايرن الباحث عن لقب دوري الأبطال منذ تتويجه الأخير عام 2013، لبدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة، وذلك باستضافة النجم الأحمر الصربي يوم بعد غدٍ ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً أولمبياكوس اليوناني وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي الذي حل في العام الماضي وصيفاً لمواطنه ليفربول بطل القارة العجوز.