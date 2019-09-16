ميندي يكشف عن عملية بتر في قدمه

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الأحد 15 سبتمبر 2019

كشف فيرلان ميندي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن أبرز ذكرياته السيئة في كرة القدم، عندما كان لاعبا ناشئا في باريس سان جيرمان.



وصرح ميندي عبر محطة كانال بلس الفرنسية "اللحظة الأصعب في مسيرتي، كانت الإصابة التي تعرضت لها وأنا في سن 14 عاما، وقد أبلغني الأطباء وقتها بأنه من الوارد الخضوع لعملية (بتر)".

وأضاف اللاعب الفرنسي "وبعد ذلك، جلست لفترة على كرسي متحرك، ثم قررت الرحيل عن صفوف ناشئي بي إس جي، لأنني لم أتدرب مع الفريق بشكل طبيعي".

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وتابع "أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح، وكنت على وشك الانضمام لسان جيرمان مجددا في 2017، ولكن الأمر لا يهمني الآن".

وأشار ظهير أيسر ريال مدريد "لقد قررت التوقيع لأولمبيك ليون، بينما تأخر سان جيرمان في التفاوض".

وأتم ميندي تصريحاته "مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال ستكون استثنائية، لأني من مواليد العاصمة الفرنسية، وستكون بمثابة من يعود لبيته".

وانضم فيرلان ميندي لصفوف ريال مدريد هذا الصيف قادما من أولمبيك ليون بصفقة قيمتها 48 مليون يورو.