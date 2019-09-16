شكرا لقرائتكم خبر عن العالمي أمام السد بشعار «النصر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يلتقي فريق النصر مساء اليوم (الاثنين) بمضيفه فريق السد القطري في لقاء الإياب لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا عند الساعة 6:45م على استاد حمد بن جاسم بنادي السد بقطر.

ويحظى الفريق النصراوي بفرصتين للتأهل لدور النصف نهائي آسيويا؛ وهي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف شريطة أن يسجل العالمي هدفين فأكثر، في حين يحتاج فريق السد لأن يسجل هدفا واحدا شريطة أن لا يستقبل أي هدف نصراوي، أو الانتصار بفارق هدفين. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لمصلحة النصر بنتيجة 2/‏ 1.

ويدخل فريق النصر اللقاء بعد أن قدم لاعبوه مستوى مميزا في لقاء الذهاب، وتمكنوا من قلب تأخرهم بهدف لفوز بهدفين سجلهما عن طريق عبدالرحمن الدوسري والبرازيلي جوليانو، ويدعم صفوف الفريق في لقاء الليلة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في لقاء الذهاب.

أما فريق السد فإنه يدخل المباراة بكامل قواه بعد اكتمال عناصره بعودة هدافه الجزائري بغداد بونجاح والكوري الجنوبي جونج، وعمد مدربه تشافي إلى تكثيف الخطط الهجومية للخروج بنتيجة اللقاء والتأهل مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.