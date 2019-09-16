شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستبعد الشهري.. وحمدالله يقود الهجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

بكامل العدد ودون وجود غيابات تذكر، غادرت بعثة فريق النصر على متن طائرة خاصة للعاصمة القطرية الدوحة ظهر أمس لخوض لقاء الإياب أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا. وتقدم البعثة المغادرة رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت والمشرف على فريق كرة القدم عبدالرحمن الحلافي وجميع اللاعبين المسجلين بالقائمة الآسيوية باستثناء يحيى الشهري الذي استبعده المدرب لعدم الجاهزية الفنية. وشهدت القائمة عودة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ليكمل عقد الأجانب الـ4 المغربي نورالدين امرابط والبرازيلي جوليانو والأسترالي براد جونز، فيما سيكون المحور عبدالعزيز الجبرين موجودا لأول مرة في القائمة هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة. وخاض الفريق النصراوي مساء أمس المران الأخير على الملعب الذي سيستضيف المباراة استاد جاسم بن حمد بنادي السد، إذ وضع فيتوريا الخطة والأسماء التي سيخوض بها اللقاء.

وفي حال تأهل العالمي للدور نصف النهائي ستكون المرة الأولى بالنسخة الجديدة والثانية في تاريخ البطولة بعد أن تأهل في بطولة عام 96 بالنظام القديم، والتي خسر فيها النهائي بهدف ذهبي باستاد الملك فهد الدولي.