شكرا لقرائتكم خبر عن السدحان.. صافرة نسائية تحلق مع الريشة الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إعداد:‏ أمل السعيد (الرياض) للتواصل gmail.com

هتون السدحان.. اسم بدأ يضع أول حروف المجد والتاريخ في لعبة الريشة الطائرة رغم صعوبة الظروف التي اكتنفت مسيرتها في اللعبة منذ بداية عشقها إلى ممارستها بشكل رسمي، معلنة التحدي وواضعة نصب عينيها إستراتيجية واضحة لتحقيق الأفضل، من خلال التدرج في معرفة تفاصيل لعبتها المفضلة وصولاً إلى احتراف مجال التحكيم فيها. السدحان بآمال عريضة تؤكد أن الدعم والتشجيع الذي تلقته سابقاً ولازالت تتلقاه سواء من اتحاد اللعبة أو من أسرتها كان وقوداً لها لمواصلة التحدي وإثبات قدرة الفتاة السعودية على الإبداع أينما تكون.. حديث شيق سردته هتون نستعرضه في ثنايا السطور التالية:

• بداية حدثينا عن سر حبك للعبة الريشة الطائرة.

•• ابتدأت محبتي للعبة كهاوية على يد مدربة كورية ومن ثم انضممت للاتحاد السعودي للريشة وكذلك التحقت ببرامج عدة في هذا المجال.

• كيف اتخذت قرار الاتجاه إلى التحكيم؟

•• قمت بلعب الريشة الطائرة لعدة سنوات ورغبة مني في تطوير نفسي اتجهت إلى مجال التحكيم وإدارة البطولات.

• كيف كانت بدايتك في التحكيم؟

•• في البداية كنت أقوم بالتحكيم كهاوية في مباريات ودية ومن ثم طورت مهاراتي في مجال التحكيم، والتحقت بدورات لممارسة تحكيم البطولات وإدارتها.

• كيف تسيطرين على مجريات المباريات في الملعب؟

•• في التحكيم هناك قوانين وأنظمة يجب اتباعها في اللعبة وعند تطبيقها بشكل صحيح تتم السيطرة على جميع مجريات المباريات.

• كم بطولة شاركت في تحكيمها داخلياً وخارجياً؟

•• شاركت بإدارة وتحكيم العديد من البطولات المحلية للسيدات، منها البطولة النسائية الأولى، وبطولة المملكة المفتوحة للسيدات، التي يتم تنسيقها من قبل اتحاد الريشة الطائرة السعودي، بالإضافة إلى البطولات التي تنظمها النوادي الأجنبية للعبة في المملكة، كما شاركت أيضاً في بطولات خارجية مثل بطولتي العرب وغرب آسيا.

• حدثينا عن مشاركتك كحكم في البطولات الخارجية كأول حكم سعودي نسائي.

•• التحكيم يعتبر تحدياً وفرصة جديدة بالنسبة لي لتمثيل بلادي في هذا المحفل الرياضي الهام لأشارك في تحكيم البطولات الدولية، بجانب نخبة من الحكام العرب والدوليين، وقد اكتسبت الكثير من الخبرة بعد خوضي لهذه التجربة من حيث التعرف على أبرز الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون وبعض الحالات الاستثنائية في احتساب النقاط، بالإضافة للخبرة حول كيفية إدارة منافسات البطولات الكبرى بكفاءة ومهارة عالية متغلبة بذلك على أصعب الضغوطات الفنية والإدارية والتنظيمية مما سينعكس على أسلوب عملي ومهاراتي في مجال التحكيم والتدريب.

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• ما أبرز المواقف التي مررت بها؟

•• من أهم المواقف مقابلتي للمحاضر والحكم الدولي سودهاكر فيموري الذي اكتسبت منه الكثير من المهارات.

• ما هو طموحك؟

•• أسعى لتطوير مهاراتي وإمكانياتي في مجال التحكيم والتدريب والمحاضرات على المستوى المحلي والدولي والتعمق أكثر في اللعبة، والعمل على نشرها بين ممارسي وممارسات الرياضة في المملكة.

• من مثلك الأعلى محلياً وعربياً وعالمياً؟

•• يوجد العديد من اللاعبين والمدربين والمحاضرين ذوي المستويات العالية والمميزة على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، ومن أبرزهم اللاعبة الهندية ساينا نيهوال والمحاضر والحكم الدولي سودهاكر فيموري.

• كيف تتعاملين مع النقد؟

•• يسعدني النقد البناء والذي يهدف إلى التطوير وأتقبله برحابة صدر لأنه يساعدني على معرفة أخطائي وتحسينها للمستقبل.

• ما رأيك بالتحكيم النسائي السعودي، وماذا يحتاج؟

•• نظراً لكونه مجالاً جديداً تخوضه المرأة السعودية فقد أثبتت كفاءتها فيه، ‏وبالنسبة لاحتياجنا في هذه الفترة فإننا ما نزال بحاجة إلى الدعم والتشجيع ليبرز دور المرأة السعودية بشكل أفضل وتحقيق إنجازات محلية وعربية ودولية.

• هل التحقت بدورات تحكيمية كافية داخلية وخارجية؟

•• التحقت بعدة دورات داخلية وخارجية ومن المهم جداً الالتحاق بدورات تحكيمية لتساعد وتطور من مستواك في مجال التحكيم.

• كلمة أخيرة لمن توجهيها؟

•• أوجه كل الشكر والامتنان لعائلتي لإيمانهم وثقتهم وتشجيعهم الدائم لي، ولا أنسى اتحاد الريشة الطائرة السعودي هو الداعم الأول لنا في هذه اللعبة.