شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبة في اتحاد الرياضات اللاسلكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) - تم تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية في 24/‏1/‏1439هـ، ويرأس الاتحاد السعودي للألعاب اللاسلكية سعود الفغم. - تم تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية في 24/‏1/‏1439هـ، ويرأس الاتحاد السعودي للألعاب اللاسلكية سعود الفغم. - عدد اللاعبات في الاتحاد 19 لاعبة وعدد البطولات النسائية 5 بطولات. Advertisements - لا توجد مشاركات خارجية للاعبات حتى الآن، إذ إن الاتحاد في طور تدريب وتجهيز اللاعبات. - بطولات الاتحاد القادمة: ستكون هناك بطولة نسائية خلال يوليو في الرياض، وبطولة أخرى خلال نوفمبر بجدة. - أقام الاتحاد أول دورة لتحكيم الروبوت تأهبا لبطولة الروبوت القادمة واستعدادا لتأسيس أول فريق نسائي للتحكيم.



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