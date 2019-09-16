شكرا لقرائتكم خبر عن أبرار بخاري لاعبة التايكوندو 1990 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

* المؤهل العلمي:

بكالوريوس في علوم إدارة الأعمال - تخصص مالية وبنوك

* بداية ممارسة اللعبة:

هواية 2003 /‏ احتراف 2018

* الإنجازات:

1) برونزية بطولة العرب (11) بالمغرب 2019

2) ذهبية بطولة أردوس بالبحرين 2017

3) عضو وممثل رسمي في اللجنة النسائية بالاتحادين السعودي والآسيوي للتايكوندو

4) برونزية بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو 2018 بالأردن

* وظيفتك:

لاعبة منتخب تايكوندو فقط ومدربة

* طموحك:

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1) الفوز بالميدالية الذهبية في البطولات المصنفة من اتحاد الدولي للتايكوندو

2) المشاركة والتأهل في بطولات آسيا والأولمبياد

3) افتتاح مراكز تايكوندو في جميع أنحاء المملكة ونشر اللعبة ورفع مستوى اللاعبات للعالمية والإشراف عليهن

4) أن أكون مدربة منتخب ماهرة وذات كفاءة

* برنامجك اليومي الغذائي والرياضي:

الغذائي: 3 وجبات أساسية متكاملة وسناك (عادة يكون فاكهة أو حلا)، أنا مرنة في الأكل في أيام لا يوجد توزين للبطولات مع الانتباه لوزني أن لا يزيد.. وأحب الاستمتاع بالأكل وإعطاء جسمي ما يحتاج من الغذاء لزيادة الكفاءة وعدم الحرمان لكن أحسب كمية الأكل، أنا مؤمنة بأن التوازن في الوجبات أحسن نظام غذائي مع التحكم بالكميات وإعطاء الجسم الأكل المفيد لإمدادي في تماريني.

أيام استعدادي للبطولات: أكون قاسية أكثر لتخفيف الوزن وخسارة احتباس الماء في الجسم.. فأقلل كميات الأكل المعتاد للنصف مع الاقتصار على الكربوهيدرات فقط في وجبة الإفطار.. وأزيد الحركة ولعب الكارديو أكثر لزيادة نسبة التعرق والحرق وفقدان السوائل.

رياضياً: تمرين 4 ساعات تقريبا 6 مرات في الأسبوع.. تمارين الصباح عبارة عن مشي أو جري 3-5 كيلومترات مع تمارين الإطالة وتمارين تقوية العضلات والتوازن وتأهيل رياضي ويوغا.. وفي المساء تمرين تايكوندو بحت.

البطولات التي شاركت بها بالعام 2019:

بطولة الفجيرة المفتوحة بالإمارات

البطولة العربية (11) بالمغرب

بطولة العالم المصنفة ببريطانيا

بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو 2019 بالأردن