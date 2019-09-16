شكرا لقرائتكم خبر عن من فاز بسيوف وبنادق ولي العهد في «مهرجان الهجن»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

حققت هجن الرئاسة الإماراتية الفوز بستة أشواط للرموز في ختام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، فيما سجّلت هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد الفوز ثلاث مرات، إذ حققت المركز الأول والثاني والثالث في أشواط الرموز الحقايق مفتوح للصميماء والقعود نواف، وفي الشوط التاسع عن اللقايا بكار مفتوح للمطية «جوف» للمضمر جابر بن قرينيس وماجد بن حلفان.

وجاء في المركز الثالث للرموز مفلح البلوي للمطية «إنجاز» عن شوط حقايق بكار عام، ورابعاً في شوط الحقايق قعدان عام المالك محسن بن محمد اليامي للمطية «ملبّي»، وخامساً في شوط اللقايا بكار مفتوح لهجن الرئاسة للمطية «الزود»، وسادساً رمز لشوط اللقايا قعدان مفتوح لهجن النايفات والمضمر حمد بن هديبان، وسابعاً رمز بكار عام للمالك عبدالهادي المري للمطية «نهم»، وثامناً رمز قعدان عام للمالك محمد المري للمطية «هبّاش»، وتاسعاً رمز جذاع قعدان مفتوح لهجن الأمير تركي بن محمد للمطية «جوف», وعاشراً رمز جذاع قعدان مفتوح لهجن الرئاسة، يليه في المركز الحادي عشر رمز جذاع بكار عام للمالك ياسر الضيوفي للمطية «بجده», وفي المركز الثاني عشر رمز جذاع قعدان عام سالم الكتبي للمطية «شاهين», يليه رمز جذاع ثنايا بكار مفتوح لهجن الرئاسة للمطية «طاغية», ثم رمز جذاع قعدان لهجن الرئاسة للمطية «مبلش», ويليه رمز جذاع ثنايا بكار عام للمالك محمد فطيس المري للمطية «مقروعة», ثم رمز ثنايا قعدان عام للمالك عامر المري للمطية «الكايد».

وفاز في أول أشواط الزمول العام سعيد الهاجري للمطية «صوغان»، وجائزته بندق ولي العهد وخنجر مقدمه من الشيخ محمد بن زايد، يليه في أشواط الزمول مفتوح هجن الرئاسة للمطية «هملول» وجائزته بندق ولي العهد وخنجر من الشيخ محمد بن زايد، وحصل على جائزة سيف ولي العهد لشوط الحيل عام المالك خالد بن شريم للمطية «نيوم»، وعن شوط الحيل مفتوح هجن الرئاسة للمطية «مطفيّة» وجائزته سيف.

فيما حافظ المالك علي بن رايه المري على سيف ولي العهد للمرة الثانية على التوالي، عن جائزة الأعلى نقاطاً.