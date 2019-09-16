شكرا لقرائتكم خبر عن بن جلوي: رعاية ولي العهد لختام «مهرجان الهجن» فخر لكل رياضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، عن عميق امتنانه وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على رعايته الحفل الختامي والأشواط الختامية لمهرجان الهجن الذي يُقام في نسخته الثانية على أرض ميدان الهجن التاريخي بمحافظة الطائف، مؤكداً أن رعايته مصدر فخر واعتزاز لكل رياضيي وشباب الوطن، ولرياضة الهجن بشكل خاص، وتتويجاً سامياً لهذا الكرنفال الرياضي الدولي الذي شهد مشاركة واسعة من الدول الخليجية والعربية والدولية، وسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد المطايا المشاركة التي تجاوزت 13 ألف مطية.

وأبان الأمير فهد بن جلوي، أن رعاية ولي العهد للمهرجان تؤكد ما تحظى به رياضة الآباء والأجداد من ودعم واهتمام القيادة الرشيدة، التي أولت الحركة الرياضية بشكل عام اهتماماً كبيراً، وسباقات الهجن خاصة، لافتاً إلى أن ذلك الاهتمام والدعم أثمر عن حضور مُشرِّف لرياضة الهجن على المستويات الدولية.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي للهجن، إلى أن رعاية ولي العهد للأشواط الختامية فرصة سانحة لأهل الإبل بصفة عامة ومُلّاك الهجن خاصة للتعبير عن امتنانهم وشكرهم العميقين لقادة الوطن، لما يحظون به من عناية فائقة بما يُحقق طموحاتهم ويُصقل مواهبهم، ويدفعهم لمزيد من الإنجازات.

وثمَّن الأمير فهد بن جلوي، دعم ولي العهد السخي الذي يجده الاتحاد السعودي للهجن، وسط متابعة واهتمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.