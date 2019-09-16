البلوي: تكريم ولي العهد فَخر.. وأمير تبوك داعم لملاك الهجن

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جدة - خالد شويل - نادر العنزي(تبوك)‪ @nade5522‬ أكد المضمر فالح بن حمود البلوي الفائز بجائزة (رمز بكار مفاريد) في مهرجان ولي العهد للهجن، أن هجن تبوك تطورت وحققت إنجازات على مستوى الخليج بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير تبوك، مشيراً أن سموه حريص على ملاك هجن المنطقة، ودعم ميدان الهجن، ويقدم باستمرار سباقات على نفقته الخاصة. وعبر البلوي عن سعادته بالفوز بالجائزة مشيراً أنها داعم له لحصد مزيد من الجوائز في المسابقات القادمة.

أكد المضمر فالح بن حمود البلوي الفائز بجائزة (رمز بكار مفاريد) في مهرجان ولي العهد للهجن، أن هجن تبوك تطورت وحققت إنجازات على مستوى الخليج بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير تبوك، مشيراً أن سموه حريص على ملاك هجن المنطقة، ودعم ميدان الهجن، ويقدم باستمرار سباقات على نفقته الخاصة. وعبر البلوي عن سعادته بالفوز بالجائزة مشيراً أنها داعم له لحصد مزيد من الجوائز في المسابقات القادمة.

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