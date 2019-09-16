هل ودع إيهاب جلال لاعبى المصرى ؟ الخولى يجيب...

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جدة - عمرو شويل كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي.
وقال الخولي خلال تصريحات تليفزيونية : "الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز".
تابع : "هذا شئ تقليدي بين المدرب واللاعبين وليس وداعا للمدرب".
وتولى إيهاب جلال تدريب المصرى فى ديسمبر 2018، قاد الفريق فى 20 مباراة حقق الفوز خلال 9 لقاءات أمام المقاولون العرب، وبتروجت، والمقاصة، ونجوم المستقبل، وانبى، الجيش، وسموحة، والزمالك، والداخلية، وتعادل فى 8 مواجهات مع سموحة، بيراميدز، والاتحاد، والمقاولون، والإسماعيلى، ووادى دجلة، وبيراميدز، الانتاج الحربى، أما الخسارة فكانت من الجونة، والأهلى وحرس الحدود.
ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن إسم مدرب المنتخب الجديد خلال ساعات، بعدما انحصرت المنافسة بين ايهاب جلال المرشح الأول حتى الأن ويليه حسن شحاتة.
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