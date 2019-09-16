شكرا لقرائتكم المصري : اتحاد الكرة أخطرنا بإقامة لقاء العودة أمام ماليندي بدون جمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن النادي تلقى إخطارًا من اتحاد الكرة بإقامة مباراة العودة أمام ماليندي التنزاني في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية بدون جمهور.

قال الخولي في تصريحات تلفزيونية، إن اتحاد الكرة أخطر المصري بإقامة المباراة بدون جمهور لأسباب أمنية.

وواصل أن المصري يمثل الكرة المصرية ومن حقه اللعب بحضور الجمهور في المباريات الأفريقية، موضحًا أن فريقه أخطر اتحاد الكرة برفض اللعب بدون جمهور.

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انتهت أحداث مباراة المصري بفوزا كبيراً على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى أقيم ً باستاد عمان فى تنزانيا بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية.

سجل أهداف المصرى محمود وادى فى الدقيقة 27 و 41 و 50 " هاتريك " وحسن على "هدف" فى الدقيقة 33 .