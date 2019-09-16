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شكرا لقرائتكم نجوم الأهلى والزمالك يؤزارون مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما حرص سعد سمير لاعب الأهلى الحالى، ومحمد بركات نجم القلعة الحمراء السابق، على دعم مؤمن، بطريقة الاحتفال التى اشتهر بها، بوضع يديه على اذنيه.
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