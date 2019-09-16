شكرا لقرائتكم نجوم الأهلى والزمالك يؤزارون مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من نجوم الأهلى والزمالك على دعم مؤمن زكريا صانع العاب الأهلى من خلال التقاط صوره وهم يحتفلون على طريقته المعتادة، ومن أبرز هؤلاء النجوم صلاح أمين، خالد قمر، إسلام جمال، وليد أنور، محمد بسام، مجدي عطوة وغيرهم من اللاعبين.

وكان مؤمن زكريا قد أعلن اصابته بمرض يمنعه من لعب كرة القدم حالياً مؤكداً أنه سيطير لألمانيا للعلاج خلال الأيام القليلة القادمة، وقام عدد من جماهير الأهلى أيضاً بالتواجد عند منزل مؤمن زكريا وقاموا بالهتاف له.

كما حرص سعد سمير لاعب الأهلى الحالى، ومحمد بركات نجم القلعة الحمراء السابق، على دعم مؤمن، بطريقة الاحتفال التى اشتهر بها، بوضع يديه على اذنيه.