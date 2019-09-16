شكرا لقرائتكم المصرى : الجهاز المعاون "العقبة" لتعاقد المنتخب مع إيهاب جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر.

وقال الخولي فى تصريحات تلفزيونية : "بالفعل هناك حديث بين مسئولين من اتحاد الكرة وإيهاب جلال لتدريب منتخب مصر الفترة القادمة، لكن يبقى الوضع كما هو عليه.".

وأضاف : "الجهاز المعاون هو العقبة الوحيدة التي تؤجل اتمام التعاقد مع إيهاب جلال، وهناك خلافا بينه وبين مسئولي اتحاد الكرة حول هذا الأمر.