شكرا لقرائتكم المصرى : الجهاز المعاون "العقبة" لتعاقد المنتخب مع إيهاب جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر.
وقال الخولي فى تصريحات تلفزيونية : "بالفعل هناك حديث بين مسئولين من اتحاد الكرة وإيهاب جلال لتدريب منتخب مصر الفترة القادمة، لكن يبقى الوضع كما هو عليه.".
وأضاف : "الجهاز المعاون هو العقبة الوحيدة التي تؤجل اتمام التعاقد مع إيهاب جلال، وهناك خلافا بينه وبين مسئولي اتحاد الكرة حول هذا الأمر.
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