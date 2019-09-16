شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تحط الرحال فى القاهرة بعد الفوز على كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل بعثة النادى الاهلى برئاسة طارق قنديل الى مطار القاهرة الدولى قادما من غينيا الاستوائية عقب الفوز على فريق " كانو سبورت " الغينى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا . يذكر أن الأهلي فاز على كانو سبورت بهدفين نظيفين مساء السبت في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا. ويستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى فايلر لملاقة نظيرة الزمالك فى مباراة السوبر المحلى والمقرر لها يوم الجمعة القادم الموافق 20 من الشهر الجارى و التى يستضيفها ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية .

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