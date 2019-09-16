شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى .. تعرف على نصائح ميتشو للاعبيه على العشاء قبل موقعة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدث ميتشو مع اللاعبين، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء أمس أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، كما تحدث عن بعض الأمور الخاصة بالمباراة المقبلة أمام الأهلى فى السوبر المحلى، مشددًا على ضرورة غلق صفحة الخسارة من الفريق السنغالى، خاصة وإنه يثق فى قدرتهم على حصد بطاقة التأهل من مصر، مشددًا على ضرورة التركيز فى مواجهة المارد الأحمر لحصد اللقب.
وخسر الزمالك من جينيراسيون فوت السنغالى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، على أن يكون لقاء العودة فى مصر يوم 29 من الشهر الجارى.
وتغادر بعثة فريق الزمال السنغال في الثانية صباح غدٍ الإثنين في طريق العودة للقاهرة على الخطوط المغربية حيث يمكث في مطار كازبلانكا 4 ساعات ترانزيت بعدها يغادر القاهرة ليصل في الرابعة عصر الإثنين.
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