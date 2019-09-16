شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد حسن يغيب من 6 إلى 8 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشف نادي شباب الأهلي أن الفحوص الطبية التي أجريت أمس للاعب وسط الفريق الأول ماجد حسن أثبتت إصابته بتمدد في الرباط الجانبي وسيغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.

يذكر أن ماجد حسن كان شارك في لقاء السوبر أمام الشارقة، وخرج قبل نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة التي تعرض لها، علماً أنه عائد من إصابة أبعدته عن مباريات كأس الخليج العربي.

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