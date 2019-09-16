شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الشارقة يستقبل بطل السوبر غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو يستقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إدارة وفريق نادي الشارقة الرياضي في قصر سموه غداً الثلاثاء بمناسبة فوز الفريق بأولى بطولات الموسم والظفر بكأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بعد تغلبه على فريق نادي شباب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3، ويأتي استقبال سموه للاعبي وإدارة النادي والجهازين الفني والإداري تثميناً لجهودهم في الموسم الماضي عندما فازوا ببطولة دوري الخليج العربي ولتحفيزهم في مهمة الدفاع عن اللقب.

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