منصور بن زايد يشهد مهرجان محمد بن سلمان للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد أمس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.. الحفل الختامي لفعاليات «مهرجان محمد بن سلمان للهجن» الذي أقيم على ميدان «العرفاء» في الطائف، كما شهد الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن وفارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة وضيوف المملكة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن العلاقات الأخوية التاريخية القوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تأتي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأعرب سموه عن اعتزازه بالعلاقات النموذجية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تنطلق من أُسس راسخة يحكمها التاريخ والجوار والعادات والمصير المشترك والرؤى الموحدة تجاه قضايا المنطقة والعالم. ونقل سموه.. تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.. داعيا الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والأمان.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن سعادته بحضور هذه التظاهرة التراثية الأصيلة التي يعتز بها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي مهنئاً الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنجاح مهرجان الهجن وتميز الفعاليات والأنشطة التراثية المصاحبة.

وشارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في السباقات الرئيسية.. وهنأهم بهذه الإنجازات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وشهد المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تخللتها ورش عمل تثقيفية وتوعوية للملاك والمهتمين برياضة الهجن.. إلى جانب تنظيم معرض للصور والفنون التشكيلية بمشاركة أبرز الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين. وحصدت هجن الرئاسة «رمزي الحول والزمول المفتوح» للعام الثاني على التوالي بعد أن انتزعت «مطفية» بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي سيف ولي العهد السعودي، وجاءت في المركز الثاني «شعاع» لهجن الرئاسة وبقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، ووصلت في المركز الثالث «بشاير» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وفي الشوط الثاني والمخصص للزمول المفتوح كانت هجن الرئاسة على موعد مع الناموس والمركز الأول بعد إحرازها للرمز الخامس مع «هملول» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي

وشهدت منافسات المهرجان منذ انطلاقتها في منتصف شهر أغسطس الماضي، مشاركة 13 ألفاً و377 مطية في 439 شوطاً على جوائز بلغت 53 مليون ريال.