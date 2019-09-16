43 ميدالية لأبطال الإمارات في «أبوظبي جراند سلام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح أبطال وبطلات الإمارات برياضة الجوجيتسو في حصد 43 ميدالية ملونة في منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة للنسخة الخامسة من بطولة أبوظبي جراند سلام التي أقيمت على صالة أسوزا باسيفيك بمدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.حضر منافسات اليوم الأول هزاع الكعبي قنصل عام دولة الإمارات في لوس أنجلوس وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، وخالد الهنائي مدير الإدارة التشغيلية بنادي الوحدة المشرف العام على رياضة الجوجيتسو في النادي، وعدد من المسؤولين عن رياضة الجوجيتسو في القوات المسلحة التي تشارك ببعثة قوامها 19 لاعباً.توزعت الميداليات ال 43 التي حققها أبناء الإمارات بواقع 18 ذهبية، و13 فضية، و12 برونزية.. أحرز الذهبيات كل من حمد البلوشي في وزن 55 كجم، وحامد الهنائي في وزن 94 كجم، ومهرة الرويس في وزن 44 كجم، وعهود خليفة الكعبي في وزن 48 كجم، وشما يوسف الكلباني في وزن 52 كجم، وشمسة غريبي في وزن 70 كجم، وهيا الجهوري في وزن 82 كجم، وزايد الكثيري في وزن 56 كجم، وسيف ذيبان في وزن 62 كجم، وعبدالله الجنيبي في وزن 69 كجم، ومريم المهري في وزن 95 كجم، وطارق الزعابي في وزن 62 كجم أساتذة، وثامر الشامسي في وزن 69 كجم أساتذة، وجابر عبدالله في وزن 77 كجم، وعلي عباس في وزن 94 كجم، وفيصل البلوشي في وزن 77 كجم، وعبدالعزيز خليفة في وزن 85 كجم، وراشد النقبي في وزن 94 كجم.أما الفضيات فقد حققها كل من محمد خليل الحوسني في وزن 50 كجم، وعبد العزيز الكعبي في وزن 60 كجم، وسلطان العامري في وزن 81 كجم، وشما الحوسني في وزن 44 كجم، وحمدة الشكيلي في وزن 48 كجم، وسارة الحمادي في وزن 82 كجم، وشما إبراهيم في وزن 49 كجم، وذياب النعيمي في وزن 56 كجم، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كجم، ونور الهرمودي في وزن 70 كجم، وعلي البناي في وزن 85 كجم، وناصر البريكي في وزن 94 كجم، وخليفة محمد في وزن تحت 120 كجم.وتحققت البرونزيات عن طريق كل من مانع المرزوقي، ومروة علي خلف، وهنا صالح، وعليا هلال، وشمسة العامري، وريم العبيدلي، ومايسة شريم، ومهرة الهنائي، ومنصور النيادي، وسارة سالم إبراهيم، وسعود ناصر علي، وحميد البلوشي.من ناحيته أكد هزاع الكعبي أنه حرص على الوجود بين أبناء الإمارات في منافسات اليوم الأول من البطولة ومشاركتهم الفرحة بإنجازاتهم التي كانت حديث كل المهتمين برياضة الجوجيتسو في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه فخور بنمو وتطور رياضة الجوجيتسو في الدولة وبما تحققه من إنجازات في كل المحافل القارية والعالمية.وأضاف الكعبي: «حينما تنظم أبوظبي بطولة بهذا الحجم الضخم في لوس أنجلوس مدينة الإبهار وتنجح في تقديم هذا الحدث الدولي الكبير لكل عشاق تلك الرياضة على هذا المستوى من الإبداع والدقة في التنظيم بموقع مميز مثل صالة أسوزا باسيفيك، وعندما تهتم بالبطولة وسائل الإعلام المحلية في لوس أنجلوس وتمنحها مساحات كبيرة وتعترف بتميز الإمارات في هذا المجال سواء على مستوى تحقيق الإنجازات أو على مستوى الريادة في التنظيم، فإن هذه النجاحات كلها تعزز من مكانة دولة الإمارات في الخارج، لأن الرياضة نوع من أنواع الدبلوماسية الناعمة التي تدعم مكانة الدول خارج الحدود، وبالنسبة لي فإن أكثر ما أسعدني في هذه البطولة هو وجود بنات الإمارات بهذه الكفاءة والإقدام والشجاعة في المنافسات وتميزهن في الفوز وصعودهن على منصات التتويج».

إنجاز كبير

من ناحية أخرى حققت أكاديمية الوحدة للجوجيتسو إنجازاً كبيراً في اليوم الأول من المنافسات من خلال احتلالها للمركز الأول بين كل أكاديميات العالم المشاركة وعددها 137 أكاديمية بعدما تمكن أبناء وبنات الوحدة من حصد 3640 نقطة فيما جاءت أكاديمية أتوس البرازيلية في المركز الثاني برصيد 2180 نقطة.

وفي هذا السياق أكد خالد الهنائي المشرف العام على الجوجيتسو في الوحدة أن النادي أعلن أهدافه من بداية الموسم الحالي، وعلى رأسها المنافسة على المراكز الأولى على المستوى العالمي، لا سيما أن الوحدة توج العام الماضي في المركز الثالث على المستوى العالمي.

على صعيد آخر اختتمت منافسات بطولة «ملك البساط» وتوج اللاعب البرازيلي جوستافو باتيستا بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه البرازيلي ايزاك براز وسط تشجيع جماهيري كبير في مواجهة مثيرة من العيار الثقيل.