«الأولمبية» تطلق برنامج دورات دولية للمدربين

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أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية، عن إطلاق برنامج الدورات الدولية للكوادر الوطنية الفنية من الجنسين للمدربين للعام الرياضي 2019-2020، ودعت الاتحادات الرياضية الأولمبية إلى الترشح للاستفادة من البرنامج على أن يتم اختيار أربعة اتحادات للمشاركة في النسخة الحالية وفق أسس وضعتها «اللجنة» لعملية الاختيار.

ويأتي البرنامج، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتأكيداً لدور اللجنة في دعم وتعزيز القطاع الرياضي بالدولة من خلال تسخير العلاقات المتميزة للإمارات مع المؤسسات الدولية، وفي إطار خطة اللجنة بالتعاون مع التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية الأولمبية من أجل الارتقاء بمستوى المدربين في الدولة، وتعزيز أداء الكوادر الرياضية الوطنية الفنية من خلال تأهيليهم وتطويرهم وصقلهم، عبر الدورات والبرامج القائمة على منهجية علمية تؤهل المدرب المواطن للعمل في المجال.

ستعقد هذه الدورات التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها وتنفذها اللجنة، بحضور محاضرين دوليين بمستوى خبير يتم ترشيحهم من الاتحادات الدولية لكل لعبة يتم اختيارها، وستقدم اللجنة الأولمبية الوطنية الدعم الإداري والفني للاتحادات التي سيقع عليها الاختيار في البرنامج، إضافة إلى الدعم المادي اللازم لتغطية كافة النفقات بالدورة على أن يكون أغلبية المشاركين من المواطنين مع الاهتمام بالعنصر النسائي؛ لتعم الفائدة على أكبر شريحة من الكادر الوطني العامل في المجال الفني الرياضي بمختلف عناصره وتخصصاته.

وقال محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية: «تمت مخاطبة جميع الاتحادات الرياضية للألعاب الأولمبية لتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح لهذا البرنامج، على أن يتم اختيار 4 اتحادات في هذه النسخة من الدورات لعام 2019».

وأضاف: «تتميز هذه الدورات التدريبية الدولية بأنها ستقام بإشراف مختصين رياضيين بدرجة خبراء عالميين، إلى جانب توفير دعم مادي للاتحادات لتغطية التكاليف، هناك عوامل أساسية ستحدد هوية من يقع الاختيار عليهم في هذه النسخة».