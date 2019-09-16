شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يتصدر «الكالتشيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه أودينيزي 1-0 ضمن المرحلة الثالثة من «الكالتشيو»، ليرفع فريق «الأفاعي» رصيده إلى 9 نقاط من 9 ، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي فقد أول نقطتين هذا الموسم بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا. وحقق إنتر العلامة الكاملة بفضل هدف لاعب خط الوسط ستيفانو سينسي في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو وشهدت مشاركة التشيلي سانشيز للمرة الأولى مع إنتر.

وقاد البلجيكي درايس مرتنز نابولي للفوز على ضيفه سمبدوريا 2-0 بتسجيله هدفي اللقاء على ملعب سان باولو، ليرفع فريق المدرب أنشيلوتي رصيده إلى 6 نقاط.

وفاز أتالانتا على مضيفه جنوى بهدف قاتل 2-1، بعدما اعتقد أنه ضمن النقاط الثلاث حين وصل الى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وهو متقدم من ركلة جزاء نفذها الكولومبي لويس مورييل، لكن جنوى أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أيضاً نفذها كريشيتو. إلا أن الكولومبي الآخر دوفان زاباتا سجل هدف الفوز في الدقيقة 95.

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