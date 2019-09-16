شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل لسباق دبي الثاني للقوارب الشراعية 43 قدماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي الثاني للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي ينظمه النادي السبت المقبل.

واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق، البرنامج الزمني الخاص بالحدث، والذي يبدأ باستكمال إجراءات التسجيل عبر لجنة السباقات في النادي سواء بالحضور إلى مقر النادي أو عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك حتى موعد إغلاق باب التسجيل ظهر يوم الخميس المقبل وإعلان القائمة النهائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح التسجيل لسباق دبي الثاني للقوارب الشراعية 43 قدماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.