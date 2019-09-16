إسبانيا بطلة العالم للسلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت إسبانيا بطلة للعالم في كرة السلة للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها أمس على الأرجنتين 95-75 في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الصين.

وهذا اللقب الثاني للمنتخب الإسباني بعد تتويجه عام 2006 على حساب اليونان، بينما فشلت الأرجنتين في التتويج للمرة الثانية في تاريخها.

ولم تقدم الأرجنتين المتوجة بفضية مونديال 2002، المستوى الذي ظهرت به في ربع النهائي أمام صربيا ونصف النهائي أمام فرنسا، بعدما نجح مارك غاسول وزملاؤه في الحد من خطورة المخضرم لويس سكولا ورفاقه.

وحقق غاسول بهذا الانتصار إنجازاً نادراً تمثل بالفوز في العام ذاته بكأس العالم في كرة السلة مع منتخب بلاده ولقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الذي أحرزه مع فريقه تورونتو رابتورز الكندي.

ولم يسبق سوى للاعب واحد أن حقق هذا الإنجاز، وهو لامار أودوم الذي توج في 2010 بلقب الدوري مع لوس أنجلوس ليكرز، قبل أن يحرز اللقب العالمي مع الولايات المتحدة، بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيبا).

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، وتمكن من التقدم سريعاً 14-2، ولم يمنح الأرجنتينيين أي فرصة للتقدم عليه طيلة الدقائق الأربعين.