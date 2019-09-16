شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة «سوبر الإمارات» بعد ربع قرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:علي نجم



أبى استاد آل مكتوم إلا أن يخطف الأضواء، ويكون مسرحاً للحدث الكبير، بعدما شهد استضافة لقاء كأس سوبر الخليج العربي بين الشارقة بطل دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، وشباب الأهلي حامل لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة. الملعب «التحفة»، حظي بالكثير من الإشادة من قبل حاضري اللقاء «السوبر»، وإن عانى الحضور من الحرارة والرطوبة العالية، التي تركت آثارها على أداء ومستوى اللاعبين.

ولا يمكن أن ينسى أبناء «الملك» ملعب آل مكتوم، الذي كان شاهداً ومسرحاً لتتويجهم بثاني ألقابهم في مسابقة كأس السوبر بعد ربع قرن من الغياب.

كان الملعب نفسه بحلته القديمة، قد شهد تتويج «الملك» باللقب الأول على حساب الشباب بهدفين دون مقابل، وذلك في عام 1994، في مباراة سجل فيها عبد العزيز العنبري وعلي ثاني هدفي اللقاء؛ ليحظى الفريق الذي كان يضم في تشكيلته محسن مصبح (رئيس شركة الكرة حالياً)، والعنبري (المدير الفني حالياً)، وعبد العزيز محمد (مدير الفريق حالياً) وإبراهيم صالح (عضو شركة الكرة حالياً) هم من العناصر الأساسية في تلك الليلة التاريخية.

وعاد «الملك» من جديد ليعتلي عرش السوبر بالفوز على شباب الأهلي وفي نفس الميدان بفضل ركلات الترجيح، التي ابتسمت لرجال العنبري.

ولأن النصر وملعبه كان هو المسرح مرة جديدة، فقد تمكن العنبري من داخل ميدان «العميد»، من أن يسجل اسمه بأحرف من ذهب، وأن يصبح أول مدرب مواطن ينال كأس السوبر، منذ أن توج بها المدرب النصراوي رجب عبد الرحمن مع الفريق الأزرق على حساب الشارقة نفسه في عام 1998؛ ليكون العنبري أول مدرب مواطن ينال لقبين في حقبة الاحتراف.

ومن مفارقات القدر، أن يكون لقب المدرب المواطن الأول رجب عبد الرحمن، قد تحقق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وهو ما تكرر في مشهد ليلة أمس الأول، مع العنبري أيضاً.

التاريخ لا يتكرر

وشاءت الأقدار والأرقام والتواريخ؛ لتحضر على المقلب الآخر؛ حيث فشل شباب الأهلي في تكرار مشهد التتويج الأول في الملعب نفسه وفي اليوم نفسه حين ظفر باللقب الأول في 14 سبتمبر/أيلول 2008 حين نال الكأس الأولى على حساب الشباب بطل النسخة الأخيرة من دوري الهواية.

ولم يكن الرابع عشر من سبتمبر بعد 11 عاماً بنفس حلاوة ما تحقق عام 2008 على حساب الشباب، فجاء السقوط المرير وضياع اللقب الأول هذا الموسم بعد خسارة السوبر بركلات الترجيح.

وفشل شباب الأهلي في نيل الكأس الخامسة ومعادلة إنجاز العين؛ ليضيع «الفرسان» فرصة لا تعوض من أجل زيادة غلتهم من الألقاب والإنجازات.

حمراء صالح

وكانت المباراة، قد شهدت نيل ظهير الشارقة الدولي الحسن صالح، بطاقة حمراء في النصف الأول من زمن المباراة؛ ليجبر فريقه على خوض ساعة كاملة بصفوف ناقصة.

وكانت «حمراء» الحسن صالح، هي التاسعة منذ بداية عصر الاحتراف، بعدما كان محمد قاسم لاعب الأهلي أول من ينال الطرد في سوبر المحترفين أمام العين وفي المباراة التي لعبت حينها على ملعب الكريكيت في مدينة دبي الرياضية.

الظهور السابع

وسيطر الفشل التهديفي على مجريات المباراة، رغم كل السيطرة التي دانت للفرسان، لكن الحسم تأجل إلى ركلات الترجيح، التي سجلت حضورها وفرضت كلمتها للمرة السابعة في تاريخ المسابقة، حتى ابتسمت ل «الملك»؛ لينال رجال العنبري لقبهم الثاني تاريخياً في المسابقة، والأول في زمن الاحتراف.

وسجلت ركلات الترجيح، ظهورها السابع في مسابقة كأس السوبر تاريخياً والسادسة منذ بداية عصر الاحتراف، علماً أنها المباراة الرابعة التي يحسم وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

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الحسم بالترجيح

89-90: الشارقة - النصر: صفر - صفر (4-5 بركلات الترجيح للنصر).

2009- 2010: العين- شباب الأهلي: 2-2 (5-3 بركلات الترجيح للعين).

2011- 2012: الوحدة - الجزيرة: 2-2 (7-6 بركلات الترجيح للوحدة).

2012- 2013: العين- الجزيرة: صفر-صفر (5-4 بركلات الترجيح للعين).

2013- 2014: شباب الأهلي- العين: صفر-صفر (3-2 بركلات الترجيح لشباب الأهلي).

2018-2019: الوحدة- العين: 3-3 (4-3 بركلات الترجيح للوحدة).

2019-2020: الشارقة- شباب الأهلي: صفر-صفر (4-3 بركلات الترجيح للشارقة).

الجماهير تتوج الظنحاني نجماً للمباراة

أجمعت جماهير نادي الشارقة على اختيار اللاعب علي محمد خميس الظنحاني الذي لعب على الطرفين الأيمن والأيسر في مواجهة ليوناردو ولوفانور نجماً للمباراة. وكان الظنحاني حديث الشرقاوية على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على إشادة الجميع، وأشادت الجماهير أيضاً بالمدافع المتألق عبدالله غانم الذي لعب دوراً كبيراً في توازن الفريق دفاعياً. ومن جانبه، قال الظنحاني «سعادتي كبيرة بثقة الجمهور، وثقة الجمهور وتعاون اللاعبين وتكاتفهم وراء الفوز».

وتوجه بالشكر إلى جماهير الشارقة التي نصبته كأحد نجوم المباراة كونه لعب في مواجهة أخطر عناصر فريق شباب الأهلي.

منديز: الجماهير حررتني من الضغوط

كشف ريان منديز محترف الشارقة الذي سجل آخر ركلة ترجيح ل«الملك» أنه شعر بحمل ثقيل على أكتافه لحظة تقدمه لتسديد الركلة الحاسمة.

وقال: «لا أستطيع أن أصف شعوري ولكن هتاف الجمهور خفف عني الكثير، وعندما ألقيت نظرة صوب الجمهور وأنا اتجه صوب المرمى للتسديد، تخيلت منظر الفرحة التي ينتظرها منّا هذا الجمهور كلاعبين، وركزت وسخرت كل خبرتي لأجل التسجيل».

وعن المباراة، قال: «كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا كلاعبين، لأننا واجهنا فريقاً مكتملاً وقوياً ولعبنا أكثر من 60 دقيقة بعشرة لاعبين».



فخر الإمارة

أبيض وحقق للعلا شانه

متميزٍ فوق المنصات

فخر الإمارة وفخر سلطانه

للدار حققها بطولات

شرجاوي يكتب مجد عنوانه

يبسط فنونه في الإمارات

بجمهور وافي يحلو بلسانه

هذا الملك للعز رايات

الشارجه أرث ممدوده أركانه

تاريخ حاضر كله صولات

ماضي عظيم محفوره تيجانه

شامخ وعالي به وسادات

يسطع بشمسه يزهو ميدانه

يشرق بنوره في النهايات

مبارك الرصاصي