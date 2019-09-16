دفاع البطل سيتي يفشل في إخماد ثورة «نورويتش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح



فجَّر فريق نورويتش سيتي الصاعد للأضواء مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه بطل إنجلترا مانشستر سيتي وفجر ربما أحلامه بحصد لقب ثالث على التوالي بعدما اتسع فارق النقاط مع ليفربول المتصدر إلى خمس نقاط. نورويتش فريق يغيب عنه 11 لاعباً بداعي الإصابة لكنه استغل دفاع مانشستر سيتي الضعيف وتفوق عليه 3-2. قائد الفوز لكتيبة الألماني دانييل فاركه هو مهاجم فنلندي يدعى تيمو بوكي الذي سجل هدفاً وصنع آخر ليتقدم نورويتش، أول فريق صاعد لدوري الأضواء يهزم سيتي في الدوري الممتاز خلال حقبة جوارديولا، للمركز 12.

علق جوارديولا على الهزيمة: «في كرة القدم لا يمكنك دائما تفادي الأخطاء، هذا هو الحال لكن نورويتش فعلاً فريق جيد». وافتتح نورويتش التسجيل بالدقيقة 18 بقدم كيني مكلين وهو أول هدف شخصي له في «البرمييرليج»، وعلق: «لا اعتقد أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن لدينا فرصة لكننا خضنا المباراة بروح قتالية. عانينا من الكثير من الإصابات لكن لم نلجأ لهذا كعذر».

بعد ذلك انتشى أصحاب الأرض وبهجمة مرتدة تجاوز بوكي عقبة كايل ووكر ومرر لزميله تود كانتويل الخالي من المراقبة ليسجل هدف نورويتش الثاني. قلص سيرجيو أجويرو الفارق قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.وأهدى نيكولاس اوتاميندي مدافع مانشستر سيتي المنافس نورويتش الهدف الثالث عندما فقد الكرة وسمح لإيمي بوينديا بانتزاعها منه ليمرر لبوكي.

أطفال المدارس

ودفع رودري، المنضم لمانشستر سيتي في صفقة قياسية،المباراة نحو نهاية مثيرة عندما سدد محرزاً أول هدف له مع النادي لكن نورويتش صمد ليخرج فائزاً أمام البطل. ووصفت الصحافة دفاع سيتي بالضعيف خصوصاً كايل ووكر وجون ستونز وأوتامندي وشبهتهم بأطفال المدرسة الذين غاب عنهم أستاذهم الفرنسي لابورت 6 اشهر للإصابة. وانتقد جيمي ريدناب محلل سكاي سبورتس أداء أوتامندي وقال: «الهدف الثالث؟ من الغريب جداً أن نشاهد لاعباً في ناد كبير يرتكب مثل هذه الأخطاء، على ماذا يعترض للحكم؟ أي لاعب في دوري هواة ما كان ليفعل ما فعله أوتامندي. مهمة جوارديولا معقدة، عليه أن ينسق بين ستونز وأوتامندي فالانسجام غائب عنهما. فشل كلاهما في استعادة الكرة والضغط على الخصم، عادا للحياة فقط في آخر 10 دقائق».

حاول جوارديولا مدرب سيتي تفادي الهزيمة باستبدال زنشنكو وكايل ووكر بكيفن دي بروين وجيسوس بالدقيقة 57 لكن لم يستطع وهذه هي أول خسارة لسيتي منذ يناير/‏ كانون الثاني الماضي.

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لاعب مجاني

سلطت الصحافة الضوء على تيمو بوكي مهاجم نورويتش الفنلندي صاحب ال29 عاماً الذي ولد في كوتكا وبدأ مسيرته في فريق «هوبس» عندما كان يقيم في هوفينساري بضواحي كوتكا ثم التحق كناشئ بصفوف فريق «كي تي بي» المحلي وخاض أول مباراة مع الفريق الأول بسن ال 16. في 2008 انتقل بوكي لأشبيلية لكنه لم يلعب سوى مباراة واحدة في الليجا وسئم من اللعب مع الرديف لذا قرر العودة لفنلندا واللعب مع نادي «أش جاي كي».

وواجه بوكي فريق شالكه الألماني في 4 أغسطس/‏ آب 2011 ضمن تصفيات يوروبا ليج سجل فيها هدفين بالذهاب على ملعب هلسنكي ثم هدفاًَ ثالثاً في الإياب على ملعب جلزنكريشن معقل شالكه.

ورغم أن أهداف بوكي لم تنجح في تأهيل فريقه إلا أنها ضمنت له صفقة انتقال لشالكه بعقد لثلاث سنوات. ثم انتقل بوكي لسلتيك الإسكتلندي وسجل في أول مباراة ضد هارتس (3-1) في 14 سبتمبر 2013 وكرر نفس الشيء بنفس التاريخ أمام سيتي بيد أنه لم يستطع ملء الفراغ الذي خلفه رحيل جاري هوبر. تصور بوكي أن اللعب في سلتيك سيكون أسهل من شالكه لكنه اعترف قائلا: «الكرة الإسكتلندية ليست سهلة والدوري ليس ضعيفاً على الإطلاق».انتقل بوكي لبروندبي الدنماركي في 2017 لكنه غادره في نهاية موسم 2017-2018 بعد فشل التوصل لاتفاق على عقد جديد. حصل بوكي على فرصة بانتقاله مجاناً لنورويتش في 2018 واختير أفضل لاعب للعام بعد قيادته الفريق للصعود وضمن أفضل فريق في الدرجة الأولى.

كسر بوكي رقم مواطنه شيفكي كوجي بعدد الأهداف في الدرجة الأولى ووقع في 3 يوليو/‏ تموز الماضي عقداً جديداً لثلاث سنوات. افتتح بوكي موسمه في البرمييرليج بالتسجيل في مباراة الخسارة أمام ليفربول 4-1 ثم سجل هاتريك في ثاني مباراة أمام نيوكاسل 3-1 وهو أول هاتريك لنورويتش في الدوري الممتاز منذ هاتريك ايفان ايكوكو ضد ايفرتون في سبتمبر/‏ ايلول 1993 واختير أفضل لاعب في البرمييرليج لشهر أغسطس/‏ آب.



مدرب نورويتش: روح فريقي لا تصدق



أشاد الألماني دانييل فاركه مدرب نورويتش سيتي بلاعبيه وقال: «لا يمكنني أن تكون إشادتي بالروح والعقلية التي ظهر بها اللاعبون كافية لأننا مررنا بأسبوع معقد على نحو لا يصدق. كان يوماً عظيماً بالنسبة لنا وللنادي بأكمله وللمشجعين. ملعب كارو رود كان يهتز».

وحصل فاركه على 6 نقاط من 5 مباريات لكنه وصف محاولة تفادي الهبوط هذا الموسم ب «تسلق قمة إيفرست بدون معدات». وأكد الألماني على رفض لاعبيه «ركن الحافلة» قبل المباراة وأضاف: «قالوا إنه سيكون انتحاراً مع قوة سيتي الضاربة».