مشجع يفوز بسيارة «السوبر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت جماهير مباراة كأس سوبر الخليج العربي بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي على موعد مع العديد من الجوائز المرتبطة بالسحب الإلكتروني على تذاكر المباراة في مختلف فئاتها.

فبعد الإعلان بين شوطي المباراة عن أرقام التذاكر الفائزة بأربع قسائم تذاكر سفر، وأربعة أجهزة ذكية، تم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى: سيارة أودي A

3 مقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية، حيث شهدت المدرجات تشويقاً بعرض إضاءة على المدرجات، تنقل بين المقاعد إلى أن تم تثبيته على مقعد المشجع الفائز. وكان سيف المرزوقي ذو ال 15 عاماً المحظوظ في هذا الحدث السوبر، بفوزه بسيارة أودي A3 بعد شرائه لتذكرة المباراة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي المخصص للتذاكر.

وفي أجواء احتفالية، قام كل من عبدالحميد المستكي ومحمد أحمد البحري الحمادي عضوا مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية بتسليم مفتاح سيارة أودي A3 للفائز.