برشلونة يكتسح فالنسيا.. وفاتي يأتي من كوكب آخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكرم برشلونة وفادة فالنسيا وخرج بفوز صريح عليه 5-2 في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت تلقي المتصدر أتلتيكو مدريد خسارته الأولى، مقابل فوز جاره ريال للمرة الأولى على أرضه.

واحتفظ أتلتيكو بالصدارة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن ريال وأتلتيك بلباو، ونقطتين عن برشلونة الذي لا يزال يفتقد قائده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها مطلع الموسم الحالي، وأبعدته عن كل مباريات فريقه.

وشارك الشاب أنسو فاتي (16 عاماً) أساسياً ضد فالنسيا، وافتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط إثر تمريرة من الهولندي فرنكي دي يونغ، تركها الفرنسي أنطوان غريزمان مموهاً بجسمه.

وبعدها بخمس دقائق رد فاتي الجميل لصانع الألعاب الهولندي بكرة حاسمة داخل المنطقة تابعها دي يونغ من مسافة قريبة في الشباك.ونجح مهاجم فالنسيا كيفن غاميرو بتقليص الفارق (27)، وفي مطلع الشوط الثاني أضاف برشلونة الهدف الثالث عندما سدد غريزمان كرة بيسراه من مشارف المنطقة فشل في التصدي لها سيليسن فمرت من تحت جسده واصطدمت بالقائم لتتهيأ أمام جيرار بيكيه المتربص أمام المرمى فتابعها داخل الشباك (51).

وشارك سواريز في الدقيقة 60 بدلاً من فاتي، ليسجل بعد دقيقة الهدف الرابع بكرة من خارج المنطقة ارتدت من القائم الأيمن وسكنت الشباك.

وأضاف سواريز نفسه الهدف الخامس بعد تمريرة من غريزمان (81)، قبل أن يسجل مواطنه ماكسي غوميز هدف التقليص في الدقيقة 90+2.

أرقام خاصة

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وأشادت الصحافة الكتالونية بالشاب الموهوب فاتي، الذي أصبح بعد المباراة وبعمر 16 عاماً و318 يوماً، أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بالدوري في القرن 21. وقالت صحيفة «سبورت» في مدح اللاعب الموهوب: «أنسو من أي كوكب أتيت؟». وكتبت صحيفة «آس»: «أنسو فاتي أحيا برشلونة».

وفي تقرير لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قالت إن فاتي كان يبلغ 10 سنوات وعدة أشهر عندما جاء البرازيلي نيمار إلى برشلونة عام 2013، ثم رحل النجم البرازيلي في صيف 2017 عندما اقترب اللاعب القادم من غينيا بيساو من إتمام عامه ال 15 فقط.

وأشارت إلى أن فاتي استغل المساحة الصغيرة التي أتيحت له للتواجد مع الفريق الأول في الموسم الحالي، ليقدم نفسه بقوة أمام الجماهير ويكسب قلوبهم، ويجعل النقاد يكتبون عنه صفحات حول جمال الكرة التي يقدمها في عمر 16 عامًا و318 يومًا.

وأوضحت أن فاتي كان في حاجة إلى 7 دقائق فقط، كي يسجل هدفًا ويصنع آخر لزميله فرينكي دي يونغ أمام فالنسيا ليحظى بعناق زملائه، بالإضافة إلى أن كل من في الملعب كان يهتف باسمه.

سقوط المتصدر

وأوقف ريال سوسييداد الانطلاقة القوية لأتلتيكو مدريد عندما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بالفوز عليه 2-صفر. ويدين ريال سوسييداد بفوزه الثاني هذا الموسم إلى لاعب وسطه الدولي النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد والمدافع ناتشو مونريال المنضم إلى صفوفه حديثاً بعد ستة أعوام مع أرسنال، كونهما سجلا الهدفين في الدقيقتين 58 و61 على التوالي.

وكان أتلتيكو الفريق الوحيد في الليغا الذي حقق العلامة الكاملة منذ بداية الموسم.

وعانى أتلتيكو الأمرين وفشل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي ضد أتلتيك بلباو.