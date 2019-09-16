إيغور: كنت واثقاً بأن اللقب للشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر البرازيلي إيغور كورنادو صانع ألعاب الشارقة أن كأس السوبر منح الفريق مزيداً من الدوافع لتقديم الأفضل، وقال «سعادتنا كانت كبيرة بالفوز بركلات الترجيح لأن المباراة كانت صعبة وستحفزنا للعب في الدوري بدافع المنافسة وسنلعب بكل تركيز في المباريات القادمة، وأنا لم يساورني أدنى شك بأن البطولة شرقاوية حتى بعد إهداري ركلة الترجيح الأولى، لأنه كان لدي ثقة في زملائي، فقد لعبنا جيداً وقدمنا مباراة ممتازة».

وعن المباراة قال «قبل المباراة كانت كل الترشيحات تصب لمصلحة شباب الأهلي ولكن على أرض الواقع وداخل ملعب المباراة أظهر فريقنا شخصيته المميزة وحقق كل أهدافه رغم النقص وأعتقد أننا حققنا الأهم».

وعن تمديد عقده حتى 2023 قال إيغور كورنادو «لاشك أنا سعيد للغاية مع نادي الشارقة ولم أفكر مطلقاً بالابتعاد عن النادي وما حدث من كلام حول مفاوضات مع أندية أخرى فهذا الأمر أعتبره مجرد شائعات».