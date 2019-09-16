شكرا لقرائتكم خبر عن شوكوروف: رددت على كل من شكك في عودتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شوكوروف: رددت على كل من شكك في عودتي تاريخ النشر: 16/09/2019 استمع قال الأوزبكي شوكوروف العائد من الإصابة «أقول لجمهور نادي الشارقة السلام عليكم ومبروك كأس السوبر، أنا شخصياً لم ألعب منذ خمسة أشهر والحمد لله أعتقد أنني الآن جاهز بنسبة 100% وعودتي للمباريات بهذا المستوى رد على كل الذين شككوا في عودتي لأني كنت أسمع البعض يقول إن شوكوروف غير جاهز للمباريات وسأبذل المزيد من الجهود لأجل تقديم الأفضل وأشكر إدارة نادي الشارقة وزملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وشكري الخاص للجهاز الطبي».

وتابع «لن أنسى وقفة الشرقاوية معي خلال فترة الإصابة».

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