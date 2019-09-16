شكرا لقرائتكم خبر عن فرايبورغ ثالث «البوندسليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد فرايبورغ إلى المركز الثالث بتحقيقه فوزه الثالث في أربع مباريات، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب مضيفه هوفنهايم 3-صفر أمس في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسيلجا».
وأفاد فرايبورغ على أكمل وجه من تعادل بايرن ميونيخ حامل اللقب مع مضيفه لايبزيغ المتصدر السبت (1-1)، لكي يتقدم على النادي البافاري، ويصبح ثالثاً بفارق نقطة، وهو الفارق ذاته الذي يفصله عن لايبزيغ الأول، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بفارق الأهداف عنه.
وسجل أهداف فرايبورغ في شباك هوفنهايم عبر كريستيان غونتر (11) ويانيك هابيرر (38) ونيلز بترسن (59).
وهي المرة الأولى في تاريخه يسجل فرايبورغ 10 أهداف في المراحل الأربعة الأولى، علماً بأنه خسر في المرحلة الماضية أمام كولن 1-2.
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