خلاف بين إيهاب جلال واتحاد الكرة.. مدرب المصري يتمسك بجهازه المعاون لتدريب المنتخب واستبعاده محتمل

الموجز

قال نائب رئيس النادي المصري، محمد الخولي، إن هناك خلاف بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني للفريق البورسعيدي إيهاب جلال بشأن تواجد الجهاز المعاون معه لقيادة المنتخب.

وكان إيهاب جلال قد صرح، في وقت سابق، أن تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني سيكون شرفا كبيرا بالنسبة له، مؤكداً تمسكه بجهازه المعاون له حال تم تعيينه بشكل رسمي مدربا للفراعنة.

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وأضاف الخولي، في تصريحات على فضائية "صدى البلد" اليوم، أن إيهاب جلال أبلغه بتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم معه لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.

وخلال الفترة الأخيرة، تواجد إسم إيهاب جلال على رأس قائمة المرشحين لقيادة المنتخب الوطني، خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد الخروج المؤلم من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

ونجح المصري البورسعيدي في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب أمام بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث أصبح الفريق قريبًا من التأهل للدور التالي بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.