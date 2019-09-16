شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله أسطورة دفاعية كبيرة فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللاعب محمود فتح الله مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزاله لعب كرة القدم بصورة نهائية، قبل أيام من بداية الموسم الجديد للدورى المصرى.

المدافع الهداف هكذا وصف فتح الله بين أبناء جيله، لعب خلال مسيرته الكروية فى أندية مختلفة سواء بمصر بعد احترافه فى لبنان، حيث شارك فى 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات.

أما مع الفراعنة فكان لفتح الله الشرف فى التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين عامى 2008 و2010، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

ونرصد ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته على اللاعب محمود فتح الله :

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من مواليد : 13 فبراير 1982 (37 عاما)

المدينة : ( أجا ) بمحافظة الدقهلية

لعب لأندية: غزل المحلة، الزمالك، الانتاج الحربى، طلائع الجيش، النجمة اللبنانى، النجوم أف سى

البطولات : حصل بطولة كأس مصر مع الزمالك موسم 2008، 2013،2014

وحصل مع منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2008، 2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة .