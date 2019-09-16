شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شوبير: هل ودع إيهاب جلال لاعبى المصرى بعد الفوز على ماليندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامى أحمد شوبير، مقطع فيديو لإيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، خلال مصافحته للاعبى فريقه، معلقًا عليه: "هل ودع إيهاب جلال لاعبى المصرى؟".

وقال إيهاب جلال خلال حديثه في الفيديو مع اللاعبين: "ما مشتش أنا لسه ولا روحت فى أى حتة، والله ما حصل حاجة، ولو مشيت هاخدكم معايا، والناس كلمونى بس من أسبوعين لكن لم يحدث شيء رسمى حتى الآن".

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وحقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز بنتيجة 4/1 أمام فريق ماليندى بطل زنجبار، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، بزنجبار، فى ذهاب دور الـ"32 أ" بالكونفدرالية الأفريقية.