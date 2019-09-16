شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الأهلى والزمالك يدعمون مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الأهلى والزمالك على دعم مؤمن زكريا صانع العاب الأهلى من خلال التقاط صوره وهم يحتفلون على طريقته المعتادة، ومن أبرز هؤلاء النجوم صلاح أمين، خالد قمر، إسلام جمال، وليد أنور، محمد بسام، مجدي عطوة وغيرهم من اللاعبين.

وكان مؤمن زكريا قد أعلن إصابته بمرض يمنعه من لعب كرة القدم حالياً مؤكداً أنه سيطير لألمانيا للعلاج خلال الأيام القليلة القادمة، وقام عدد من جماهير الأهلى أيضاً بالتواجد عند منزل مؤمن زكريا وقاموا بالهتاف له.

كما حرص سعد سمير لاعب الأهلى الحالى، ومحمد بركات نجم القلعة الحمراء السابق، على دعم مؤمن، بطريقة الاحتفال التى اشتهر بها، بوضع يديه على اذنيه.

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