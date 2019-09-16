شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: الإعلام والتدريب وجهتى بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن التدريب والإعلام هما وجهته المحتملة بعد إعلانه اعتزال مجال كرة القدم.
وقال فتح فى تصريحات لقناة أون سبورت: "اتخذت قرار الاعتزال منذ فترة خاصة وأننى لم اتلقى عروضاً جيدة..سأحصل على قسط من الراحة قبل تحديد وجهتي المقبلة".
المدافع الهداف هكذا وصف فتح الله بين أبناء جيله، لعب خلال مسيرته الكروية في أندية مختلفة سواء بمصر بعد احترافه في لبنان، حيث شارك في 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات.
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