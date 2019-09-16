شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمهور الأهلي يدعم مؤمن زكريا بـ" أغنية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عدد من جمهور النادي الأهلي وباصدار أغنية خاصة للاعب مؤمن زكريا للتضامن معه عقب إعلان إصابته بمرض نفسي يؤثر على الأعصاب .

وحرصت قناة الأهلي، على إذاعة الأغنية مساء اليوم الأحد، عبر برنامج الأشبال الذي يقدمة أسامة حسني.

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أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج ، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع ان محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه وأكد له على ان النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وانه احد ابناء الاهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .

واكد الجهاز على انه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة او موقف الخطيب لان سياسة الاهلي لم تتغير ولن يتخلي يوما عن أبنائه كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته وإلتقاه اكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى المانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل ابناء الاهلي محل إهتمام ورعاية ناديهم . جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية .

وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس ان هناك تقصير من النادي الاهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظي اللاعب بكل إهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.