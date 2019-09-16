أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، جاهزاً للمشاركة مع فريقه فى مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء تحديد بطل السوبر المحلى لموسم 2017 - 2018.

الزمالك يبدأ الاستعداد للسوبر من حديقة فندق السنغال بدأ فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، خوض تدريباته الجماعية فى حديقة فندق الإقامة بالسنغال، فى إطار استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى لموسم 2017 - 2018. Advertisements استاد القاهرة الدولى يستضيف قمة الدورى بين الأهلى والزمالك كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن إقامة قمة بطولة الدورى فى الأسبوع الرابع بين الأهلى والزمالك، على استاد القاهرة الدولى، وذلك فى النسخة المقبلة من بطولة الدورى على أن ينطلق اللقاء فى الثامنة مساءً يوم 19 أكتوبرالمقبل.

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