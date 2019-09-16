شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاحد 15/ 9/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد الموافق 15/ 9/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها بن شرقى جاهز للمشاركة أمام الأهلى فى السوبر، و29 سبتمبر موعداً لمواجهة العودة أمام جينيراسيون فوت.

بن شرقى جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلى فى السوبر

أصبح المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، جاهزاً للمشاركة مع فريقه فى مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء تحديد بطل السوبر المحلى لموسم 2017 - 2018.

29 سبتمبر موعداً لمواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت فى العودة

حدد مسؤولو نادى الزمالك الأحد 29 سبتمبر الجارى موعداً لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، في إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يحدد بتروسبورت لاستضافة مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت

حدد مسئولو نادي الزمالك ملعب بتروسبورت لاقامة مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

الزمالك يبدأ الاستعداد للسوبر من حديقة فندق السنغال

بدأ فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، خوض تدريباته الجماعية فى حديقة فندق الإقامة بالسنغال، فى إطار استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى لموسم 2017 - 2018. جدول مباريات الزمالك فى دورى 2019 - 2020 بعد إعلان الملاعب والمواعيد Advertisements أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات الدور الأول لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019 - 2020 فى ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.

9 مواجهات للزمالك خارج الأرض فى الدور الأول بالدورى الجديد

يخوض فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو المدير الفنى، 17 مباراة بالدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020، والذى سينطلق يوم 21 من الشهر الجارى.

بعد رفض الاستئناف.. الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقى

بعد رفض الاستئناف المقدم من نادى الوداد المغربى، ضد قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بتتويج فريق الترجى التونسى بطلاً لدورى أبطال أفريقيا للنسخة الماضية، على حساب الفريق المغربى، أصبح من المقرر أن يواجه الفريق التونسى الزمالك فى السوبر الأفريقى.

استاد غزل المحلة يعود إلى الدورى المصرى باستضافة الزمالك

يعود استاد غزل المحلة إلى استضافة مباريات الدورى المصرى الممتاز فى النسخة 2019 / 2020 وذلك باستضافة مباراة الزمالك مع طنطا عندما سيحل أبناء ميت عقبة على ممثل الغربية، يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل، فى الأسبوع الثانى عشر من منافسات البطولة التى ستقام فى الساعة السابعة والنصف مساءً.

تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبي الزمالك قبل "العشاء" فى السنغال